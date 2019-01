Einde dreigt voor kleuterschooltje Kamershoek: “Extra leerlingen vinden binnen het jaar of schooltje sluit” Yannick De Spiegeleir

31 januari 2019

18u19 7 Zele Er hebben zich nog geen nieuwe leerlingen aangemeld voor het kleuterschooltje Kamershoek in de gelijknamige Zeelse wijk. Het klasje van juf Tina en Ilse krijgt nog één jaar respijt om nieuwe leerlingen te vinden. “Als we daar niet in slagen in het zogenaamde ‘genadejaar’, zijn we verplicht om te sluiten”, zegt juf Tina Quintelier.

Het kleinste schooltje van Zele slaakte enkele maanden geleden een noodkreet in onze krant. Dit schooljaar telt de kleuterafdeling van De Vlinderboom in Kamershoek slechts acht leerlingen, te weinig om de minimumnorm te halen. Er was nood aan minstens vier extra leerlingen tegen de deadline van vrijdag 1 februari, maar daar is het schooltje ondanks een charmeoffensief niet in geslaagd. “We hebben een flyercampagne gehouden in de wijk, maar zonder resultaat. Er heeft zich geen enkele nieuwe leerling aangemeld”, zeg juf Tina.

Mooie troeven

Nochtans kan de school uitpakken met een pak mooie troeven. Het gebouw ligt in het groen, naast een boerderij. De kleuters kunnen er zich uitleven in een grote tuin met speeltuigen én kippen. Juffen Tina en Ilse begeleiden de kinderen van het eerste tot de derde kleuterklas in één groot klaslokaal.

Ondanks de kleinschalige aanpak van de school, kiezen heel wat ouders voor de nabijgelegen Vlinderboomvestiging Avermaat. Daar zijn er naast een afdeling lagere school ook drie aparte kleuterklassen én een naschoolse opvang die er in Kamershoek niet is. “Als de schooldag hier afgelopen is, voer ik de kinderen met mijn eigen auto naar de naschoolse opvang in Avermaat, maar sommige ouders vinden het handiger om hun kinderen meteen naar Avermaat te sturen. Zeker als hun zus of broer er al op de lagere school zit, zodat ze hen niet op verschillende locaties moeten ophalen”, zegt juf Ilse.

Jaar respijt

Nu er zich geen extra leerlingen hebben aangediend, krijgt het schooltje nog één jaar respijt. Maar de opdracht wordt zo mogelijk nog moeilijker. “Aan het einde van het schooljaar maken enkele van onze leerlingen de overstap naar het lager onderwijs, dus moeten we nog meer nieuwe kinderen vinden.”

Enkel een mirakel lijkt het kleinste schooltje van Zele nog te kunnen redden. Toch geven juf Tina en Ilse de moed nog niet op. “We geven hier heel graag les. Als het echt niet lukt, zal onze werking moeten verhuizen naar onze vestigingsplaats in de Avermaatwijk, maar we hopen dat er toch nog een oplossing uit de bus komt.”

Ouders die interesse hebben in de werking van de school kunnen contact opnemen via ilsedolfijn@hotmail.com of 052/44.75.43.