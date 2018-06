Eerste Zeelse fietsstraat geopend 06 juni 2018

Gisteren werd de eerste Zeelse fiesstraat plechtig geopend. Leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeenteschool mochten de Bookmolenstraat, Kloosterstraat en Bunderstraat officieel inrijden als fietsstraat. Dat deden ze na een educatief moment over de regels in een fietsstraat. In een fietsstraat is de fietser koning, die heeft dus voorrang op de auto. Auto's mogen fietsers er niet inhalen en er geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. "In enkele straten in het centrum van onze gemeente is een grote concentratie aan scholen. Daar rijden dagelijks heel wat schoolgaande fietsers", zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld).





Binnenkort wordt het project geëvalueerd en dan wordt er bekeken of er al dan niet extra fietsstraten worden ingericht. (KDBB)