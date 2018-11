Eerste spadesteek vormt startschot voor bouw gemeentelijke sporthal Yannick De Spiegeleir

30 november 2018

15u09 1 Zele Op de site achter gemeenschapscentrum De Wiek is deze week de eerste spadesteek gegeven van de eerste gemeentelijke sporthal van Zele. Naast tal van sportclubs krijgt ook de Zeelse jeugd een eigen stek in het nieuwe gebouw dat tegen 2020 de deuren zal openen.

Met een kostenplaatje van bijna 7,5 miljoen euro neemt de nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur aan de Zandberg een flinke hap uit het gemeentelijk budget. Toch is de bouw van een eerste gemeentelijke sporthal geen overbodige luxe. Jarenlang vonden de Zeelse sportclubs hun gading in de private sporthal VHVD.

Toen de eigenaar er de brui aan gaf, nam de gemeente Zele in 2011 de sporthal over, zodat de sportclubs die gebruikmaakten van de infrastructuur niet op straat zouden belanden. De tot sporthal omgebouwde fabriekshal is echter toegetakeld door de tand des tijds, een nieuwe infrastructuur drong zich op. “Bij de start van de huidige legislatuur hebben we meteen beslist om gelden vrij te maken voor de bouw van een nieuwe sporthal”, zegt schepen van Sport Dirk De Mey (Open Vld). Wat er met de huidige site van de VHVD zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Er is nog geen nieuwe bestemming voorzien. De verdere behandeling van dit dossier komt toe aan het nieuwe bestuur.”

Dankzij een goede samenwerking tussen het gemeentebestuur, AGB Zele en turnclub XL Gym kon er ook een subsidie worden losgeweekt bij Sport Vlaanderen ter waarde van 962.500 euro voor de bovenlokale werking van de club. Maar niet enkel XL Gym zal de vruchten plukken van de nieuwe sporthal. Ook andere clubs, zoals BBC Zele, kijken reikhalzend uit naar de broodnodige infrastructuur. “In de VHVD beschikken zij nu over één oefen- en één competitieterrein. In de nieuwe sporthal zullen ze beschikken over één competitieterrein en drie oefenterreinen die volledig conform zijn aan de nieuwste normen”, schetst De Mey.

Daarnaast omvat het gebouw ook een dans- en een bokszaal. Ook ropeskipping, judo en karate zijn voorzien in het plan. Het mag duidelijk zijn: de sportende Zelenaar zal wel varen bij de nieuwe infrastructuur. “We hebben reeds uitgebreid overleg gehad met de verenigingen die gebruik zullen maken van de nieuwbouw voor de plaatsing van de nutsvoorzieningen en de timing. Binnenkort wordt verder overleg gepleegd over de verdere uitvoeringsplannen zodat het project breed gedragen blijft”, aldus De Mey.

Ook de Zeelse jeugd zal haar gading vinden in de nieuwe sporthal die wordt uitgerust met een vergaderzaal met een beamer en een beeldscherm. De opening van de nieuwe sporthal is voorzien voor januari 2020.