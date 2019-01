Eerste beelden van dief die met loodzware ‘Michelangelo’ op zijn rug door straten loopt Heldere camerabeelden geven pastoor opnieuw hoop dat het werk snel boven water komt Koen Baten

30 januari 2019

10u03 11 Zele De zoektocht naar het gestolen 16e eeuws schilderij ‘Heilige Familie' uit de Sint-Ludgeruskerk uit Zele gaat onverminderd verder. Het schilderij werd in de nacht van 10 op 11 januari tussen 5 en 6 uur ‘s ochtends gestolen. De dader werd op verschillende plaatsen gefilmd. Deze beelden werden dinsdagavond getoond in ‘Faroek' op VTM. “Het schilderij moet blijven onder de aandacht komen en dan hoop ik dat het snel weer opduikt", zegt pastoor Jan Van Raemdonck.

Al drie weken lang zoeken politie en parket naar het gestolen schilderij in Zele. Een man slaagde er in een doek van 145 op 100 centimeter uit de Sint-Ludgeruskerk te ontvreemden en liep er mee op zijn schouders naar buiten. De pastoor was met een onderzoek bezig naar de waarde van het schilderij, mogelijk gaat het zelfs om een Michelangelo.

In Faroek werden dinsdag de beelden vrijgegeven van de man die te zien is met het schilderij. Hij loopt er mee de De Deckerstraat in en loopt richting Lokerenbaan. Onderweg wisselt hij eens van kant van de rijbaan. Het schilderij is ingepakt in een zwarte plastic folie. “Hij loopt ongeveer een kilometer lang met het schilderij op zijn schouders. Hij doet hier tien minuten over, dus volgens mij moet hij door het gewicht onderweg even gerust hebben", vertelt Van Raemdonck.

De priester van de kerk blijft goede hoop hebben over het onderzoek en dat het schilderij terug in de kerk zal geraken. “Volgens mij is de dief ook niet bijzonder slim. Hij wist dat hij donderdag gezien was, maar komt vrijdag toch terug. Dit geeft mij geen indruk dat hij professioneel is", klinkt het. “Hij had duidelijk geen schrik om ontdekt te worden, want hij loopt zo over straat met het schilderij terwijl verschillende voertuigen langs hem heen rijden."

Door minstens drie camera’s gefilmd

Op de videobeelden die verspreid zijn is de man ook op donderdag al te zien. Hij prutst dan twintig minuten aan de deur en passeert een minuut later opnieuw zonder schilderij. Een dag later komt hij terug en pleegt hij de diefstal. Hij kroop via een raam naar beneden om de deur van de sacristie te openen waarna hij met schilderij naar buiten kon lopen. De man werd door minstens drie camera’s gefilmd. Telkens was hij voorzien van een kap op zijn hoofd waardoor zijn gezicht niet herkenbaar was. Hij droeg ook telkens donkere kleren en had twee rugzakken bij, vermoedelijk met inbrekersmateriaal.

“Volgens mij is het ook iemand die Zele bijzonder goed kent. Hij weet waar hij naartoe loopt en wat hij doet. Het schilderij blijft onder de aandacht komen en dat is goed. Dan krijgt hij misschien schrik en spijt en komt het waardevol werk snel terug naar hier. Verkopen kan hij het zeker niet meer, want tot in Rusland zijn er intussen beelden en filmpjes van het schilderij", besluit Van Raemdonck.