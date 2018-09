Eénwielers, joggers en ludieke politiek tijdens Dijkfeesten Katrijn De Bleser

02 september 2018

16u38 1

Tijdens de Dijkfeesten in Zele waren er afgelopen weekend enkele nieuwe activiteiten georganiseerd.

Zo namen er voor de eerste editie van de cavajogging meteen meer dan zestig sportievelingen deel. Voor de kidsrun waren er zeven jonge lopers. En nog meer sport tijdens de Dijkfeesten, want het Zeelse kampioenschap eenwieleren was al aan zijn zevende editie toe. Eénwieleren is in Zele een hype geworden bij jongeren. Onder hen ook een wereldkampioen: Gert-Jan De Vleeschouwer haalde goud in verschillende disciplines tijdens het WK in Korea afgelopen zomer.

Zaterdagavond was de ambiance compleet tijdens de schlagerparade met op het podium onder andere Luc Steeno en Swoop. Het weekend werd afgesloten met een ietwat serieuzer onderwerp: politiek. De lijsttrekkers van de negen Zeelse partijen die kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, namen het tegen elkaar op. Niet tijdens een debat, wel met ludieke opdrachten waarbij gemeten werd wie de handigste lijsttrekker is en wie met de meest creatieve oplossingen komt aandraven.

Daarmee was de zestiende editie van de Dijkfeesten opnieuw een gezellig, ludiek en sportief volksfeest.

