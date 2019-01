Dua- en triatlonteam PRI-DE in nieuwe outfit Geert De Rycke

12 januari 2019

Het PRI-DE Sportsteam stelde de nieuwe outfit voor tijdens de Happy New Years Run in Zele Heikant.

Het dua- en triatlonteam PRI-DE Sportsteam werd opgericht in 2012. De sportievelingen hadden één gemeenschappelijke droom: de verschillende sportdisciplines van zwemmen, lopen en fietsen beoefenen. “Met de steun van onze trouwe hoofdsponsor DERO Construct konden we onze eigen sportieve doelstellingen behalen”, zegt voorzitter Pieter Vermeiren. “De atleten beschikken voortaan over een gloednieuwe outfit.”

Onder leiding en begeleiding van het sportieve uithangbord en ook sponsor van de club Wim Van De Wielle van 3Coach.be zal het PRI-DE team in 2019 de ingeslagen weg verder volgen. Op de kalender van de twintig teamleden staan alvast een reeks regionale, nationale en zelfs internationale wedstrijden.