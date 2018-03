Dronken bestuurder rijdt huis binnen BEWONERS WAREN PAS TWEE WEKEN GELEDEN INGETROKKEN KOEN BATEN

21 maart 2018

02u29 0 Zele Een stomdronken bestuurder heeft zich op de Durmen met zijn wagen in een woning geboord. Via het raam aan de voorgevel reed hij naar binnen om daarna achteruit weer uit de woning te rijden in een poging om te vluchten. De man kwam pas terug van de jaarmarkt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.15 uur gisterenmiddag. Een dronken zestiger reed met zijn Ford op de Durmen in Zele toen hij onderweg naar huis was na een bezoek aan de jaarmarkt. Om een nog onbekende reden wou de man rechtsomkeer maken en reed hij op de oprit van een woning om zich te draaien. De man mispakte zich echter en reed met hoge snelheid de woning binnen via het raam aan de voorgevel, tot tegen de keukendeur. Daarna zette hij zich in achteruit en probeerde hij op de vlucht te slaan, maar dit mislukte.





De ravage in de woning van de 29-jarige Latifa van Elseweg was enorm. De vrouw had twee weken geleden haar intrek genomen in de huurwoning en verschillende zaken gerenoveerd. "Ik was net met mijn dochter van zes jaar naar de winkel vertrokken om boodschappen, toen ik plots telefoon kreeg dat ik onmiddellijk naar huis moest komen omdat iemand met zijn wagen mijn huis was ingereden. Ik maakte meteen rechtsomkeer", vertelt de vrouw aangeslagen. "Toen ik hier aankwam merkte ik binnen de ravage op. Mijn tv, zetel, en trap waren zwaar beschadigd, alsook het laminaat dat ik twee weken geleden had gelegd, er schoot bijna niets meer van over. Mijn slaapkamer bevindt zich gelukkig boven zodat ik hier toch nog kan slapen."





De dochter van Latifa was ook in shock van wat er allemaal gebeurde en werd opgevangen in het kinderdagverblijf vlak bij haar woning. "Ook mijn honden die in de veranda zaten, waren erg in paniek en reageerden amper. Gelukkig was ik niet thuis op het moment van de crash, want dan had ik het misschien niet meer kunnen navertellen. Het is echt verschrikkelijk dat dit gebeurde. De man kon echt niet meer op zijn benen staan toen hij uit de auto werd gehaald en was ook behoorlijk mondig naar de politie", aldus Latifa.





Geen instortingsgevaar

De brandweer van Zele en de politie kwamen meteen ter plaatse aan de woning. De brandweer controleerde de woning op instortingsgevaar. "Dat is er gelukkig niet omdat de chauffeur door het raam naar binnen is gereden", vertelt officier Paul De Wilde. "Wij hebben de woning afgesloten met houten panelen, maar de vrouw kan hier gerust nog blijven, al is er wel heel wat schade aangericht."