Dries brengt Zeelse gin ‘Praetwater’ op de markt: “Met onze Lab Brewer kan iedereen eigen gin bottelen” Yannick De Spiegeleir

05 december 2018

20u59 0 Zele Altijd al gedroomd van je eigen gepersonaliseerde gin of spirit? Dan kan je sinds kort aankloppen bij ‘The Brewing Community’ van Zelenaar Dries Dauwe. Met ‘Praetwater’ lanceerde de jonge ondernemer zopas een nieuwe Zeelse gin.

De bal ging voor Dries aan het rollen toen hij zich verdiepte in zijn eigen ontworpen ‘cold drip systeem’. “Dat wordt meestal gebruik om ‘cold brew coffee’ te maken, maar na het experimenteren met alcohol en kruiden bleek ‘The Lab Brewer’ veel meer in zijn mars te hebben”, verklapt Dries, die ook actief is als vrijwilliger bij de Zeelse brandweer.

The Brewing Community was een feit. Intussen heeft het jonge bedrijf al meer dan 15 unieke gins op het palmares en wordt ‘The Lab Brewer’ uitvoerig gebruikt door prominente restaurants en cocktailbars. “Ieder bedrijf of organisatie kan bij ons terecht voor de productie van een eigen gin, rum, vermouth of andere drank. We kiezen samen met de klant de ingrediënten en gaan ermee aan het werk. Ook liefhebbers thuis kunnen d.m.v. het toestel aan de slag met hun eigen creaties. Het enige wat je hoeft te doen, is je eigen ingrediënten en een basisdrank, alcoholisch of niet-alcoholisch, kiezen en tijd en zwaartekracht hun werk laten doen”, verduidelijkt Dries, die in het verleden een master opleiding volgde en ook heel wat jaren ervaring op zijn teller heeft staan in de horecasector. “Een bedrijf dat een origineel relatiegeschenk wil voor haar klanten en partners kan bijvoorbeeld perfect bij ons aankloppen. Mijn ultieme droom blijft echter het commercieel maken van The Lab Brewer.”

Maar er is meer: met ‘Praetwater’ brengt The Brewing Community ook een gin van eigen bodem op de markt. “De gin is vernoemd naar Jan Praet. Een Zeelse struikrover uit de vijftiende eeuw die de Gratiebossen en de streek rond Zele onveilig maakte en uiteraard verwijst de naam ook naar het effect van alcohol: het maakt ons spraakzamer en de babbels vlotter”, lacht Dries. De unieke gin werd dubbel gedistilleerd en later op smaak gebracht met behulp van The Lab Brewer. Het is een complexe gin en bevat toetsen van kardemom, koriander, roze peper, kruidnagel, zoethout, sinaasappelschil oranjebloesem, vanille en nootmuskaat.

Praetwater is op en top Zeels. De inhoud van de tekst op de fles heeft Zelenaar Mark De Block neergepend en ook het ontwerp van het logo is van Zeelse hand. Marjolein Verlaeckt tekende een eigentijdse versie van Jan Praet. Binnenkort is de stijlvolle fles verkrijgbaar bij Zeelse handelaars. Het ideale geschenk voor onder de kerstboom voor wie houdt van lokaal en origineel.

Meer info via www.thebrewingcommunity.com of info@thebrewingcommunity.com