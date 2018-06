Drie jaar cel na oplichting 14 juni 2018

De 27-jarige Nederlandse oplichter C.V.K. is veroordeeld tot 3 jaar cel. Overal te lande, waaronder in Zele, huurde hij dj-materiaal - waarde 40.000 euro - maar bracht de installaties nooit terug.





Hij liep op 18 augustus 2015 tegen de lamp bij de verhuurfirma Ampli in Boortmeerbeek. De rechter verwees in haar vonnis naar de gelijkaardige modus operandi bij alle slachtoffers. Hij moet ook 1.200 euro boete betalen.





Zijn onmiddellijke aanhouding werd ook bevolen. (KAR)