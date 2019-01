Dieven stelen oud schilderij uit kerk Zele, mogelijk van de hand van Michelangelo Italiaanse experte zou werk binnenkort komen keuren Koen Baten

12 januari 2019

12u38 4 Zele De Sint-Ludgeruskerk heeft vrijdagochtend inbrekers over de vloer gehad. Ze namen het schilderij ‘Heilige Familie' - 145 bij 99 centimeter - uit de zestiende eeuw mee. Mogelijk is het een werk van de hand van Michelangelo of een van zijn leerlingen. “Ik hoop dat het snel teruggevonden wordt en terug in onze kerk gehangen kan worden. Wie de schilder ook is, het is een zwaar verlies voor de kerk", zegt pastoor Jan Van Raemdonck.

Pastoor en historicus Jan Van Raemdonck zit met de handen in het haar. Vrijdagochtend zijn dieven aan de haal gegaan met een schilderij van maar liefst 100 kilogram. Het werk stond op een schildersezel tentoon in de kerk, en had veel bekijks. ‘De Madonna El Silencio' zoals het werk zou heten, toont Jozef en Maria, samen met een slapende Jezus en Johannes De Doper op de achtergrond. “Het werk stond 15 jaar lang achteraan in de kerk verborgen, toen ik het ontdekte, plaatste ik het meer naar voren, en kreeg ik de tip van iemand van het Zeelse koor, dat het werk mogelijk wel wat waarde had", aldus Van Raemdonck.

Pastoor Van Raemdonck is zelf historicus en schrijft een boek over het schilderij. “Het is een schilderij dat lijkt op een tekening uit de Portland-collection van de Duke op Portland in Engeland. Een leerling van Michelangelo heeft daar een zevental kopieën van gemaakt. Maar ons schilderij is groter en veel beter afgewerkt.”

De pastoor ging dan zelf op zoek naar meer informatie over het werk en raakte er door geïntrigeerd. “Tijdens de misvieringen op Kerstdag gaf ik het werk een prominente plaats in de kerk en versierde ik het met bloemen. Ik vertelde toen ook aan de parochianen dat het werk mogelijk van een hand van een Italiaanse grootmeester komt, zonder de naam Michelangelo te vernoemen", aldus Van Raemdonck.

Miljoenen euro’s waard

Het kunstwerk zou binnenkort onderzocht worden door de Italiaanse Maria Forcellino om na te gaan of het van de hand van Michelangelo of een van zijn leerlingen zou kunnen zijn. “Als het een Michelangelo is, is het werk honderden miljoenen euro’s waard", klinkt het. Klaas Muller, expert in dit soort werken, kan geen bedrag plakken op het werk. “Hiervoor moet ik het eerst zien, en ik moet natuurlijk zeker zijn dat het een Michelangelo is", klinkt het.

De dieven konden de kerk betreden via de sacristie. De cilinder van de groene buitendeur werd afgebroken. De diefstal gebeurde vermoedelijk vrijdagochtend tussen 5 en 6 uur. “Ze kunnen nooit alleen geweest zijn. De lijst weegt enorm veel en kan je niet alleen naar buiten dragen. Ik hoop dat het snel teruggevonden wordt", zegt Van Raemdonck.

Camerabeelden

De lokale recherche van politiezone Berlare/Zele onderzoekt de kunstroof. “Alles wordt nu onderzocht, de verdachte handelingen van donderdag, en eventuele camera’s in de buurt", zegt Johan De Bruycker. In de buurt van de kerk hangen geen camera’s van de gemeente.

Burgemeester Hans Knop (CD&V) kwam ook al polshoogte nemen in de kerk. “Het werk staat hier in inderdaad al vele jaren en is ondertussen internationaal geseind, dus we zijn hier zeer actief mee bezig. Het is nog niet zeker dat het effectief om een Michelangelo gaat, maar hoe dan ook willen wij het schilderij terug", zegt Knop.

Een getuige zag op donderdag een verdacht persoon rondlopen in de omgeving van de kerk. Het gaat om een jongeman tussen 17 à 20 jaar oud. Hij droeg donkere kledij met een grijze kap en had een donkere rugzak bij zich die hij in de handen droeg. Nadat de verdachte persoon beweging opmerkte vluchtte hij te voet weg richting ‘De Deckerstraat’. De onderzoekers zijn op zoek naar andere getuigen die verdachte handelingen gezien hebben in de omgeving van de Sint-Ludgeruskerk in Zele. Wie meer info heeft kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 300.