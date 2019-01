Diefstal van ‘vermeende Michelangelo’ werd gefilmd Dader loopt doodleuk uit kerk met schilderij op zijn hoofd Koen Baten

15 januari 2019

10u50 12 Zele De vermeende Michelangelo die vorige week in Zele werd gestolen, is door één dader meegenomen. De dief wandelde doodleuk met het schilderij op zijn hoofd (!) de kerk buiten. Dat blijkt uit videobeelden. “Ik heb goede hoop dat het schilderij binnenkort terug boven water zal komen", zegt een optimistische pastoor Jan Van Raemdonck.

De politiezone Berlare/Zele heeft op de camera’s in de buurt van de kerk beelden gevonden van de diefstal van het schilderij ‘Heilige Familie’. Op de beelden is te zien hoe de man vrijdagochtend omstreeks 05.09 uur met het schilderij op zijn schouders richting de De Deckerstraat in Zele aan het wandelen is. De man handelde vermoedelijk alleen. De politie onderzoekt nu deze piste verder.

Priester Jan Van Raemdonck is bijzonder verrast dat de inbraak een eenpersoonsactie blijkt te zijn. “Het is bijna niet te geloven dat hij met dit schilderij op zijn hoofd naar buiten is gewandeld”, klinkt het. “Die camerabeelden zijn uiteraard een zegen: ik hoop nu op een snelle doorbraak in de zaak. Misschien krijgt de dief ook zelf wel berouw en komt hij het schilderij terugbrengen.”

Volgens de pastoor zijn er intussen enkele getuigen naar voren gekomen die een beschrijving van de dader konden geven, maar voorlopig is het nog niets bekend wie erachter de mysterieuze kunstroof zit. Een liefhebber van Michelangelo, misschien?

“Ik heb aan zo’n honderd mensen verteld dat er een heel bijzonder kunstwerk in de kerk aanwezig was, ja”, zegt Jan. “Aan bezoekers die aanwezig waren tijdens een kerkelijke viering. Publiek heb ik dit echter nooit tegen iemand gezegd, en al zeker niet dat het al dan niet om een Michelangelo kon gaan.” De pastoor vermoedt niet dat iemand van de bezoekers het schilderij heeft gestolen. “Daarvoor zijn ze te braaf in mijn ogen”, lacht hij.

Op de camerabeelden die de politie heeft, is ook te zien dat er minstens drie auto’s de dader passeren. De politie is nu op zoek naar deze drie bestuurders die mogelijk een beschrijving van de kunstrover kunnen geven. Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de federale politie op het nummer 0800 30 300.

100 kilo

Het schilderij werd vorige week gestolen in de Sint-Ludgeruskerk in Zele. Het werk stond op een schildersezel gepresenteerd en is 1,5 meter op 1 meter groot. Volgens pastoor Jan Van Raemdonck weegt het ongeveer honderd kilo. Een Italiaanse experte zou het werk binnenkort komen bekijken, om de mogelijke hand van Michelangelo te identificeren. Vlaamse experts betwijfelen echter sterk dat het werk van de Italiaanse grootmeester is.