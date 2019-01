Dief steelt oud schilderij uit kerk in Zele, mogelijk van de hand van Michelangelo Getuige merkte een verdacht persoon op in de buurt van de kerk Koen Baten

12 januari 2019

12u38 0 Zele Op vrijdagochtend tussen 5.00 en 6.00 uur ‘s ochtends heeft een inbreker een schilderij gestolen uit de Sint-Ludgeruskerk in Zele. Het gaat om het werk ‘Heilige Familie' - 145 bij 99 centimeter - uit de zestiende eeuw dat mogelijk van de hand zou zijn van Michelangelo of een van zijn leerlingen.

Het kunstwerk zou op korte termijn onderzocht worden door Italiaanse specialisten om na te gaan of het van de hand van Michelangelo of een van zijn leerlingen zou kunnen zijn. Mocht het wel degelijk van Michelangelo zijn, dan gaat het om een erg duur werk.

De dief kon de kerk betreden via de sacristie. De cilinder van de groene buitendeur werd afgebroken. De diefstal werd gisteren opgemerkt, maar gebeurde vermoedelijk donderdag zeer vroeg. Aan beide toegangsdeuren van de kerk werden toen verdachte handelingen opgemerkt.

De lokale recherche van politiezone Berlare/Zele is nog volop bezig met het onderzoek. “Alles wordt nu onderzocht, de verdachte handelingen van donderdag, ook eventuele camera’s in de buurt", zegt Johan De Bruycker. In de omgeving van de kerk hangen geen camera’s van de gemeente, maar in de weide omgeving wel. “Of de diefstal iets te maken had met het feit dat het schilderij zou onderzocht worden door enkele specialisten uit Italië kunnen we nu nog niet zeggen”, aldus De Bruycker.

Een getuige zag op donderdag een verdacht persoon rondlopen in de omgeving van de kerk. Het gaat om een jongeman tussen 17 à 20 jaar oud. Hij droeg donkere kledij met een grijze kap en had een donkere rugzak bij zich die hij in de handen droeg. Nadat de verdachte persoon beweging opmerkte vluchtte hij te voet weg richting ‘De Deckerstraat’. De onderzoekers zijn op zoek naar andere getuigen die verdachte handelingen gezien hebben in de omgeving van de Sint-Ludgeruskerk in Zele. Wie meer info heeft kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 300.