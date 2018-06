Diaghilev sluit dansjaar af met filmavond 26 juni 2018

Balletschool Diaghilev sluit nu vrijdag 29 juni het dansjaar af met een zomerse filmavond. Om 18 uur spelen ze de film 'K3 Love Cruise' en om 20.30 uur volgt 'The Greatest Showman'. Toegang kost 2 euro. Leden van de balletschool die zich nog voor de film inschrijven voor het volgende dansjaar mogen er gratis in. Die avond kunnen ook de nieuwe uniformen gepast worden en dansers kunnen zich kandidaat stellen voor een rol in de show 'Belle en het Beest'. De filmavond vindt plaats in de lokalen van Diaghilev, Heilig Hartplein 12 in Zele. (KDBB)