Diaghilev maakt nieuw thema bekend tijdens filmavond 15 maart 2018

Balletschool Diaghilev danst volgend jaar 'Beauty and the beast'. Dat maakten ze bekend tijdens de filmavond 'Let's popcorn'. "Onze allereerste filmavond kon meteen op heel wat enthousiasme rekenen", klinkt het bij balletteam Diaghilev.





Jong en oud zakte af naar de danszaal van de balletschool, gewapend met dekentjes, kussens en onesie of badjas. "Voor de jongsten speelden we de Nederlandstalige versie van 'Belle en het Beest'. De oudsten genoten nadien van de nieuwe filmversie. De verrassing was ook groot toen we aankondigden dat dit verhaal meteen ook het thema zal zijn van de nieuwe productie van onze balletschool."





De voorstellingen gaan door op 5,6 en 7 april 2019 in De Wiek in Zele. (KDBB)