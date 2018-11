Defecte afzuiginstallatie veroorzaakt brand bij bedrijf op industrieterrein Koen Baten

20 november 2018

16u23 0

In de Drukkerijstraat is in de nacht van maandag op dinsdag een kleine brand ontstaan bij een bedrijf. Een defecte afzuiginstallatie zorgde voor hevige rookontwikkeling die werd opgemerkt door een werknemer van het bedrijf. Onmiddellijk probeerden enkele collega’s de brand te blussen met een poederblusser. Dit leek niet meteen te lukken waardoor de brandweer van Zele opgebeld werd. Zij hadden alles snel onder controle. De schade bij de brand bleef beperkt tot de afzuiginstallatie en er raakte niemand gewond. De machine werd grondig geïnspecteerd en na een half uur was de hele situatie onder controle.