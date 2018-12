De Zonnewijzer brengt kerstmusical ‘Hakuna Matata op de planken Yannick De Spiegeleir

20 december 2018

16u55 0 Zele Al meer dan 15 jaar organiseert school voor buitengewoon onderwijs De Zonnewijzer een kerstmusical. Dat is ook dit jaar niet anders met de opvoering van het spektakel ‘Hakuna Matata’.

De musical wordt geschreven door de leerkrachten. “Op die manier willen we onze leerlingen kennis laten maken met dansen, expressie, acteren en zingen: hetzij alleen of in koor”, schetst LO-leerkracht Stefan Goethals. “De hoofdrollen worden niet enkel gespeeld door leerkrachten, maar ook door leerlingen.” Het stuk speelt zich dit jaar af in Zuid-Afrika. Twee families hebben een reis gewonnen en mogen op safari tussen de wilde dieren. Een knotsgek avontuur vol humor en spanning. “We spelen vijf keer voor een uitverkochte zaal. En dit voor bijna alle eerste leerjaren van de Zeelse scholen, en voor tal van ouders van de leerlingen”, aldus Goethals.