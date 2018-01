De vijf van Avermaat blijven bakken VRIENDEN BEREIDEN DIT JAAR 1.200 DRIEKONINGENBRODEN VOOR WIJKSCHOOL KATRIJN DE BLESER

02u37 0 Geert De Rycke Etienne, Johan, Roland, René en François bij hun versgebakken driekoningenbroodjes. Boven rechts: de rozijnen worden in het deeg geroerd. Zele Voor het 32e jaar op rij bakten de vijf gelegenheidsbakkers in de wijk Avermaat driekoningenbroden. Na al die jaren vormen ze een geoliede machine zodat ze 1.200 broodjes uit de oven konden halen. Allemaal ten voordele van de wijkschool.

"Het begon 32 jaar geleden, toen onze kinderen naar het wijkschooltje De Vlinderboom in Avermaat gingen. We waren alle vijf lid van het oudercomité. Vandaag zijn ze volwassen en gaan de kleinkinderen er naar school. Maar wij bakken verder driekoningenbrood, het is intussen een sfeervolle traditie geworden", zegt Johan Kint. Zijn kleinkind kwam samen met de vriendjes van de derde kleuterklas gisteren een kijkje nemen in de bakkerij van bakker Etienne Van de Steene, de enige échte bakker van de vijf.





"Dit is een belevenis voor de kinderen en de beste manier om bij te leren", zegt directeur Luc Herreweghe.





Geert De Rycke De leerlingen en juf kijken verlekkerd door het raam de bakkerij binnen.

Elf bonen

"Ik ben intussen 23 jaar directeur en we kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen. Zelf ben ik nieuwsgierig wie dit jaar de boon zal vinden in zijn brood. Er werden elf alternatieve bonen verstopt in de 1.200 broden. Wie een propje aluminiumfolie vindt in zijn brood krijgt een champagneontbijt of een gratis maaltijd tijdens het schoolfeest cadeau."





32 jaar geleden wilde het toenmalige oudercomité iets nieuws doen.





"We hadden het plan om met het oudercomité Driekoningen te gaan zingen en zo geld in te zamelen voor de school. Maar ik vond dat het iets meer mocht zijn dan enkel zingen, daarom stelde ik voor om een speciaal brood te bakken. De bestellingen liepen binnen zodat er niet eens tijd was om te gaan zingen. De ochtend van Driekoningen stond François hier echter wel met zijn ster, klaar om te gaan zingen", zegt Etienne.





Etienne, Johan, Roland Christiaens, René Meys en François Maes begonnen gisteren om 5 uur te bakken. Inpakken en de broodjes rond brengen, was het werk van de huidige leden van het oudercomité en van het schoolteam. De olijke bakkersbende blijft de broden elk jaar bakken omdat de vraag groot blijft, menig Zelenaar zit die dag dan ook te wachten op zijn broodje.





Geert De Rycke

Dag vol bakplezier

"Maar het is voor ons ook een dag vol plezier. We grappen en grollen en drinken al eens een wijntje tussendoor. Het driekoningenbrood heeft ingrediënten zoals rozijnen, frangipane, gekonfijt fruit, rum, een geheime kruidenmix en de samenwerking van 'de vijf'. Anderen probeerden ons brood al te imiteren, maar nog niemand slaagde erin. Mocht er één van de vijf mee ophouden, zou het ons ook niet meer lukken. We zijn intussen immers een geoliede machine", zeggen de bakkers.