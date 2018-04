Cursus computer voor 50-plussers 16 april 2018

De bibliotheek van Zele organiseert een vijfdaagse cursus 'Kennismaking met de computer voor 50-plussers'. Met die cursus willen ze mensen vanaf vijftig jaar laten kennismaken met een pc. In vijf lessen wordt een basiskennis opgebouwd om nadien zelf aan de slag te gaan. Zowel basisprogramma's als surfen op internet komen aan bod. De lessen gaan door op 17, 19, 26 april, 3 en 17 mei, telkens van 9 tot 11.45 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek aan de Lokerenbaan. Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht. Dat kan in de bib zelf of via 052/45.23.36.





(KDBB)