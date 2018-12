Cultuurclub Jean de la Moutarde opent in voorjaar op nieuwe locatie: “Artiesten keren graag terug naar Zele” Yannick De Spiegeleir

28 december 2018

17u13 0 Zele Goed nieuws voor de fans van de Zeelse cultuurclub Jean de la Moutarde. Een half jaar na het vertrek uit de vorige stek hebben de vrienden achter het project een nieuwe uitvalsbasis gevonden. Naar de nieuwe locatie blijft het voorlopig nog even gissen. “Via een fotoproject op Facebook willen we de Zelenaars warm maken voor leegstaande gebouwen met potentieel.”

Geopend in 2013 in een voormalige opslagplaats voor mosterd stal Jean de la Moutarde al snel de harten van cultuurliefhebbers uit Zele en omstreken. Ook gevestigde namen zoals Kamagurka, Jan Hautekiet of komiek Kamal Kharmach voelden er zich helemaal thuis. Toch kwam er in mei van dit jaar een (tijdelijk) einde aan het mooie verhaal.

De eigenaar van het magazijn waar Jean de la Moutarde zat, had andere plannen met het pand in de Dreef. De vrienden moesten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis. Al die tijd bleef de vzw achter ‘de la Moutarde’ wel bestaan. En intussen is er witte rook, want de cultuurclub heeft een nieuwe stek gevonden.

“Waar dat is, houden we voorlopig nog even geheim”, zegt Filip Van Lokeren. “In eerste instantie hadden we ons oog laten vallen op de oude cinemazaal Orly in Zele. Die staat al tien jaar leeg.” De eigenaar van het pand bracht de bestuursleden echter aan het verstand dat dat geen goed idee was door de staat van het pand. Intussen waren ook al een deel van de oude cinemazeteltjes verkocht.

Toch bracht het initiatief de vrienden van Jean de la Moutarde op een idee. “Er staan in Zele heel wat mooie, karaktervolle panden leeg die heel wat potentieel hebben voor een nieuwe invulling”, verduidelijkt Van Lokeren. Daarom beslisten ze om verschillende foto’s op hun Facebookpagina te zetten die mogelijk de nieuwe uitvalsbasis van de cultuurclub worden.

Zo dook er deze week een beeld op van het voormalige restaurant ‘Torenhof’. Ook de komende weken willen ze de Zelenaars nog prikkelen met beelden van andere locaties. “De verhuis naar onze nieuwe stek is intussen al begonnen. De opening voorzien we tegen het voorjaar van 2019, wellicht in maart”, verduidelijkt Van Lokeren. De locatie verandert dus, maar het concept blijft hetzelfde. “We gaan voor kleinschaligheid en bij ons drinken de artiesten na hun show mee aan de toog als ze daar zin in hebben. Op die manier kunnen we ons onderscheiden van de bestaande culturele centra.”

De Zelenaars mogen zich dus opnieuw warm maken voor optredens en tentoonstellingen van artiesten met naam en faam. “Iemand als Jan Leyers was kind aan huis bij ons. Zo stond hij ook met Soulsister in Jean de la Moutarde. We verwachten dat hij zeker nog eens zal terugkeren. Ook de mensen van livecomedy.be, die het gros van de bekendste stand-upcomedians vertegenwoordigt, heeft al interesse getoond in onze nieuwe locatie.”

Wie de verhuis van Jean de la Moutarde op de voet wil volgen kan surfen naar hun gelijknamige Facebookpagina.