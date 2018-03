Creatief lab achter unieke foto's oud-postgebouw 07 maart 2018

02u48 0 Zele Aan de ramen van het oude postgebouw hangen sinds gisteren gigantische foto's van Zeelse jongeren en hun hobby. Een uniek project dat de rode draad moet vormen van het creatief laboratorium CREATIEF/ACTIEF.

Gisteren werden twintig gigantische foto's opgetrokken aan de gevels van het oude postgebouw in het centrum. "Zele heeft een rijk verenigingsleven en dat willen we in beeld brengen", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Behalve foto's van onze verenigingen, tonen we ook Zeelse jongeren terwijl ze hun hobby doen. We kozen bewust voor de ramen van het leegstaande postgebouw, want in het gebouw wordt de komende maanden een creatief laboratorium ingericht in de vorm van alternatieve workshops, die zich richten naar jongeren. Ook voor ouderen staat er wat op het programma, zoals een sneukeltocht."





Het was Dirk Van de Vyver die de foto's maakte. "Geen sinecure om een afspraak te maken met jongeren en hun drukke agenda", zegt Dirk. Aan de deur van het gebouw prijkt een affiche met de activiteiten die de komende maanden te doen zijn in het creatief laboratorium CREATIEF/ACTIEF. Zo staat er onder andere een filmavond, workshops graffiti en creatief schrijven, tentoonstellingen en fietstochten op het programma.





Meer info op de gemeentelijke website. (KDBB)