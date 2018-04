Clemens en Elvira zijn zestig jaar getrouwd 26 april 2018

Clemens D'hooge en Evelina Wauters zijn zestig jaar getrouwd en dat werd gevierd in de parochiezaal van Durmen. Het koppel uit de Stokstraat woont vandaag nog steeds in hun eigen huisje waar ze samen nog graag genieten van hun tuin bij een lekker glaasje. Het koppel kreeg drie kinderen en intussen zijn er ook al een hoop kleinkinderen bij. Ze leerden elkaar kennen op het werk, bij nv Phormium waar de vonk meteen oversloeg en een eerste date volgde in de cinema in het Kloosterken. Een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen kwam langs om het diamanten paar te feliciteren.





(KDBB)