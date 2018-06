Christiane en Alfons zijn zestig jaar getrouwd 29 juni 2018

Christiane Roosenboom (82) en Alfons Verlee (85) zijn zestig jaar getrouwd. Dat vierde het diamanten paar samen met de hele familie. Het koppel dat huwde in het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel woont al sinds hun huwelijk in de Ravestraat in Zele. Christiane had er vroeger een kruidenierswinkeltje, Alfons verkocht duivenvoeder en duivensportartikelen. Samen hebben ze één dochter. Dochter Karine zorgde voor kleindochter, Evelien. Die kreeg intussen ook al een zoon, Shaun.





