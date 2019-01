Chef Lode De Roover en zijn team op scherp voor wereldfinale Bocuse d’Or: “Getraind met geluidsinstallatie om publiek na te bootsen” Yannick De Spiegeleir

24 januari 2019

18u17 0 Zele Over minder dan een week zal de Zeelse chef Lode De Roover van Fleur De Lin in het Franse Lyon de kleuren van ons land verdedigen op Bocuse d’Or: de meest prestigieuze culinaire wedstrijd in de wereld. “In onze vrachtwagen nemen we 600 ingrediënten mee”, zegt De Roover.

De recepten staan op punt. De laatste training is afgehaspeld. De tips van kleppers als Peter Goossens en Nick Bril van The Jane zitten tussen de oren. Het mag duidelijk zijn: Lode De Roover en zijn team laten niks aan het toeval over om volgende week woensdag een culinaire knalprestatie neer te zetten tijdens de finale van de prestigieuze Bocuse d’Or-wedstrijd.

“We hebben zelfs zestien keer met een geluidsinstallatie getraind om het effect van het publiek na te bootsen dat aanwezig zal zijn op de finale in Lyon. In ons trainingscentrum in Harelbeke hadden we dan weer een exacte kopie ter beschikking van de keuken die we tijdens de finale ter beschikking krijgen”, vertelt De Roover.

De Zeelse chef wil zijn afspraak met de geschiedenis niet missen. “Uiteraard vertrek ik om te winnen. Al moeten we ook realistisch zijn: er zijn landen die werken met grotere budgetten en waar de wedstrijd nog meer leeft. Zo kwam de Zweedse prins in het verleden al supporteren voor zijn nationale team. Wij kunnen gelukkig rekenen op de steun van onze Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts die mee afreist naar Lyon. Ook de nationale kampioenen van de Zeelse showband Explosion reizen mee af om ons muzikaal te begeleiden tijdens de finale.”

80 uur voorbereiding per week

Of het resultaat straks nu tegenvalt of niet, De Roover blikt sowieso terug op een onvergetelijke ervaring. “Deelnemen aan de finale van Bocuse d’ Or is sowieso het hoogtepunt uit mijn carrière”, stipt hij aan. De voorbereidingen waren heftig met werkweken van 80 uur die volledig in het teken stonden van de finale. “Gelukkig kon ik rekenen op een fantastisch team en mijn echtgenote (Barbara Dhondt, red.) om Fleur de Lin draaiende te houden. Sowieso zullen onze bezoekers in de toekomst kunnen meegenieten van de culinaire bagage die ik heb opgedaan van mijn deelname aan Bocuse d’Or.”

600 ingrediënten

Zaterdagmiddag vertrekt een gekoelde vrachtwagen van Zele richting Lyon. “Die vrachtwagen zal zo’n 600 ingrediënten bevatten die tot in de kleinste details zijn afgewogen voor de gerechten die we zullen bereiden in Frankrijk”, legt De Roover uit. Het team zelf vertrekt op zondag om woensdag aan te treden tijdens de finale. “Het menu dat we zullen bereiden zal in het teken staan van de Vlaamse Meesters. Onder meer de typische kraag van Rubens zal een prominente rol krijgen.”

In Fleur de Lin is al een mini-versie te bewonderen van de award die de winnaar van Bocuse d’Or woensdagavond in ontvangst mag nemen. “Die is te zwaar om als handbagage op het vliegtuig mee te nemen. Ik heb mij al voorgenomen dat, als we straks winnen, dat ik met de TGV terugreis zodat er niks mee gebeurt”, lacht De Roover.