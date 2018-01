Chauffeur rijdt voertuig aan en vlucht 30 januari 2018

Op de Dendermondebaan in Zele werd zondagvoormiddag een geparkeerd voertuig aangereden door een bestuurder. De chauffeur ging er na de aanrijding vandoor. Een alerte getuige kon aan de politie van Berlare/Zele voldoende informatie geven over het vluchtende voertuig. De politie ging meteen op zoek naar het voertuig en kon het even later aantreffen. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. (KBD)