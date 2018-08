CD&V pakt uit met oud-Rode Duivel Filip De Wilde Katrijn De Bleser

29 augustus 2018

19u00 1 Zele CD&V Zele heeft de kieslijst klaar. Opvallende kandidaat is voormalig Rode Duivel Filip De Wilde, op de 14de plaats. Lijsttrekker Hans Knop is kandidaat-burgemeester.

"Een gemeente besturen is ploegwerk", zegt Knop. "Een kopman stelt niets voor als hij geen sterk team rond zich heeft. Maar ik ben ongelooflijk trots op de ploeg die we konden samenstellen. We staan te popelen om de boel eens stevig onder handen te nemen."

Opvallende nieuwkomer op de lijst is voormalig Rode Duivel Filip De Wilde (54). "Hans vroeg me eerst als ambassadeur, maar dat vond ik zelf te vrijblijvend", zegt hij. "Het CD&V-project en de ploeg bieden echt een perspectief voor de toekomst van Zele. Ik vond dat ik niet aan de kant kon blijven staan."

CD&V maakt zich sterk dat de lijst een mix werd van alle leeftijden, alle Zeelse wijken en mensen met heel uiteenlopende beroepsactiviteiten. "Met Ibrahim Yildiz op de zevende plaats hebben we bovendien een sterk geëngageerde vertegenwoordiger van de Turkse gemeenschap", zegt Knop. Om zoveel mogelijk Zelenaars te bereiken, koos CD&V ervoor om met ambassadeurs te werken. Dat zijn Zelenaars die zich niet kandidaat stellen, maar wel openlijk hun steun voor CD&V uitspreken. "Kandidaten en ambassadeurs samen zijn we al met 100 mensen meestappen in het verhaal van CD&V, het verhaal dat verandering wil brengen in onze gemeente."

Alle kandidaten op een rijtje

Kathleen De Munck staat op de tweede plaats, de derde plaats is voor Pieter Herwege en Jos Withofs staat op de vierde plaats. De volgende plaatsen zijn voor Tineke Lootens, Tom Schiettecat, Mady Moernaut, Lieve Van Cauteren, Arthur Cooreman, Ann Van der Gucht, Toon Van Cauteren en Johanna Huylenbroeck. Bovenaan de tweede kolom staat Thomas Bauwens, gevolgd door Fien Vanderslycken, Joris Cooreman, Bo De Maesschalck, Pieter D'hauwer, Liesbeth Looman, Anne Catherine Cooreman, Johan Heirwegh, An Van den Berghe, Hilde De Paepe en Etienne Uytterschaut. Lijstduwers zijn twee christendemocraten die hun strepen in de politieke wereld al verdienden: Maria Verheirstraeten en Johan Anthuenis.