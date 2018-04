CD&V organiseert 'WIJkraden' in aanloop naar verkiezingen 16 april 2018

CD&V Zele heeft gisteren de eerste 'WIJkraad' georganiseerd op het kerkplein van Zele-Heikant.Nog tot en met 17 juni organiseren ze wekelijks zo'n WIJkraad in de verschillende wijken als voorbereiding voor hun programma van de gemeenteraadsverkiezingen. "We gaan zelf tot bij de mensen tijdens vier dialoogmomenten en de WIJkraden in tien Zeelse wijken.", zegt kandidaat-burgemeester Hans Knop (CD&V)."Aan de hand van verschillende spelvormen laten we de inwoners samen met onze campagnemascotte meedromen over hun ideale straat." (KDBB)