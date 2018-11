CD&V en Leefbaarder Zele stellen nieuwe bestuursploeg voor Yannick De Spiegeleir

29 november 2018

20u14 0 Zele Witte rook boven het gemeentehuis van Zele. De nieuwe bestuursploeg heeft de bevoegdheden verdeeld. “We willen de Zelenaars de komende zes jaar terug fier maken op hun gemeente”, zegt toekomstig burgemeester Hans Knop (CD&V).

Dat er een nieuwe coalitie op de been zou komen tussen CD&V en Leefbaarder Zele werd al duidelijk op de verkiezingsavond van 14 oktober. Rond de vorming van het nieuwe schepencollege en de verdeling van de bevoegdheden bleef het langer stil.

“De voorbije weken hebben we hard gewerkt aan de verdeling van de schepenbevoegdheden. Tegelijk werden de krijtlijnen uitgezet voor een ambitieus bestuursakkoord dat ervoor moet zorgen dat elke Zelenaar fier kan zijn op zijn gemeente”, zegt Knop. “We popelen om eraan te beginnen. Zele heeft zoveel troeven, alleen komen ze op dit moment te weinig tot hun recht.”

De opvolger van huidig burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) neemt zelf enkele belangrijke bevoegdheden op zich. Naast Algemeen bestuur, Politie en Veiligheid zal Knop zich ook ontfermen over Verkeer en Mobiliteit, Diversiteit en Woon- en grondbeleid. “We hebben de bevoegdheden afgestemd op de speerpunten die de kandidaten zelf naar voren hebben geschoven voor de verkiezingen. Knop blijft voorlopig nog actief als woordvoerder voor zijn partij in het Vlaams parlement. “Tot mei ga ik nog twee dagen in de week naar Brussel. Dan zullen we de situatie opnieuw bekijken. Ook toen we in de oppositie zaten, hebben we gemerkt dat contacten in het parlement van pas kunnen komen in belangrijke dossiers”, licht Knop toe.

Eerste schepen wordt Jos Withofs (CD&V) die onder meer de Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Lokale Economie, Middenstand en Evenementen in goede banen moet leiden. Tweede schepen en de enige niet-CD&V’er in het nieuwe college is Francis De Donder. De kopman van Leefbaarder Zele wordt schepen van Milieu, Sport en Openbaar Groen.

Derde schepen en de enige vrouw van het nieuwe bestuurscollege is Tineke Lootens (CD&V). Als nieuw gezicht bezorgden de Zelenaars haar meteen voldoende stemmen voor een zitje in het schepencollege. Lootens’ portefeuille omvat Onderwijs, Tewerkstelling en Armoedebestrijding. Voormalig jeugdraadvoorzitter Pieter Herwege wordt schepen van Jeugd, Openbare Werken, Landbuow én Fiets. “We gaan de auto niet bannen uit Zele, maar willen mobiliteitsvraagstukken wel bekijken met een ‘fietsbril’”, verduidelijkt Knop de keuze.

Thomas Bauwens is met zijn 28 lentes de benjamin van het nieuwe gemeentebestuur. Zijn bevoegdheden omvatten onder meer Cultuur, Financiën én Dierenwelzijn. Het laatste lid van het nieuwe bestuur is meteen ook de enige met bestuurservaring. Johan Anthuenis zal het OCMW en Sociale Zaken opvolgen, net als Welzijn, Senioren en gebouwen en domeinen.

De komende weken leggen CD&V en Leefbaarder Zele de laatste hand aan het bestuursakkoord. Ze maken nu wel al drie prioriteiten bekend die de blauwdruk zullen vormen voor het beleid: een nieuwe bestuurscultuur, veiligheid en geborgenheid en inzetten op levenskwaliteit.

“Eens het bestuursakkoord helemaal rond is, zal duidelijk zijn dat we de lat hoog leggen. Dat zijn we aan onszelf en de Zelenaar verplicht”, zegt Hans Knop. “We hebben de Zelenaar gevraagd ons de kans te geven het verschil te maken. Met deze sterke bestuursploeg kunnen we dat”, klinkt het overtuigd.