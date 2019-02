CD&V en Leefbaarder Zele stellen bestuursakkoord ‘Fier op Zele’ voor: “Sporthal VHVD maakt plaats voor duurzame woonwijk” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2019

21u59 0 Zele Het nieuwe Zeelse gemeentebestuur heeft een akkoord bereikt over de beleidsvisie voor de komende zes jaar. Enkele belangrijke speerpunten zijn de plannen voor de modernisering van de brandweerkazerne en de omvorming van de huidige site van sporthal VHVD tot een duurzame woonwijk.

“Deze legislatuur moet het voor iedereen duidelijk zijn dat dingen weer mogelijk zijn in Zele en dat we ons niet zonder meer neerleggen bij wat misloopt”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V). Het bestuursakkoord draagt de titel ‘Fier op Zele’ en is gebouwd op drie grote peilers. Het eerste speerpunt van CD&V en Leefbaarder Zele is zorgen voor meer veiligheid en geborgenheid in de gemeente. “Om die ambitie concreet te maken, willen we onder meer werk maken van een versterkt politiekorps dat snel en kordaat optreedt tegen asociaal gedrag. Het wordt de ruggengraat van ons lokaal veiligheidsbeleid”, zeggen burgemeester Knop en schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Verder willen ze ook zorgen voor een moderne infrastructuur voor de brandweer om het korps in Zele te houden. “Of dat een nieuwbouw of vernieuwbouw wordt, daar zijn we nog niet uit”, klinkt het. Ook het ontwikkelen van een globaal mobiliteits- en circulatieplan met extra aandacht voor veilige schoolomgevingen is een prioriteit. “Idealiter voeren we aan elke school een schoolstraat (die vlak voor en na schooldagen wordt afgesloten voor autoverkeer) in. In overleg met buurten en scholen zullen we bekijken wat realistisch is”, zegt Knop. Ook een totaalrenovatieplan voor voet- en fietspaden staat op de agenda, net als de verwezenlijking van een Zeels Sociaal Huis.

Nog opmerkelijk: sporthal VHVD in de Lange Akker wijkt na de ingebruikname van de nieuwe sporthal voor een duurzame woonwijk. Daarnaast wil het nieuwe bestuur ook werk maken van een sociaal verhuurkantoor en de strijd opdrijven tegen leegstand en verkrotting.

Een tweede peiler van het bestuursakkoord is ‘meer levenskwaliteit’. “We willen het gevoel wegnemen dat je op een autostrade zit als je op een terrasje op de Markt zit en we willen het kernwinkelgebied een stuk aangenamer maken. Het centrum zal niet autovrij worden, maar wel autoluw. Kortparkeren bij winkels en randparkings zijn pistes die we onderzoeken. We zullen ons in deze oefening laten begeleiden.”

Tot slot wil het nieuwe bestuur ook inzetten op een betere dienstverlening. “Dat doen we door zoveel mogelijk diensten onder één dak te brengen in het gemeentehuis en het oude postkantoor”, schetst Knop. “Een masterplan digitalisering moet de efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen.” In dat opzicht onderzoek het gemeentebestuur ook de mogelijkheid om de Zelenaar te bereiken via e-brieven of SMS-berichten.

“CD&V en Leefbaarder Zele hebben elkaar snel gevonden in de doelen die we willen bereiken. We willen iedereen die hier wil wonen of initiatief wil nemen alle kansen geven, maar zullen tegelijk duidelijk maken dat regels er zijn voor iedereen”, zegt schepen De Donder. “De volgende stap is het opzetten van onze inspraakronde”, vult burgemeester Knop aan. “We willen zoveel mogelijk Zelenaars de kans geven om hun ideeën met ons te delen. Dat is de enige manier om de opgelopen achterstand versneld weg te werken.”