Carole en Davy beleefden in twee weken het grootste verdriet en het opperste geluk Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

09u04 0 Zele Het grootste geluk en het diepste verdriet op hetzelfde moment beleven. Dat is wat Carole De Wilde en Davy Dupon op zondag 14 oktober meemaakten toen hun tweelingdochters Amelie en Renee ter wereld kwamen. Renee overleed twee weken voor haar geboorte in Caroles buik. Hun aangrijpende verhaal overtuigde het Zeelse gemeentebestuur om voortaan herinneringsboompjes uit te delen aan ouders van levenloos geboren kindjes en kinderen die de leeftijd van 1 jaar niet bereikt hebben.

Mama en papa worden van een dochter en tegelijkertijd afscheid nemen van haar tweelingzusje. Carole en Davy kwamen de afgelopen maanden in een rollercoaster van emoties terecht. “Op dezelfde dag ontvingen we kraambezoek voor Amelie én kwam de begrafenisondernemer langs”, blikt Carole terug. “Gelukkig konden we op heel veel steun rekenen van de dokters van het UZ Leuven tijdens de zwangerschap, bevalling en de periode dat Amelie op neonatologie lag.”

Tijdens de zwangerschap was gebleken dat Renee niet levensvatbaar was. “Om het leven van haar zusje Amelie te redden, was het echter belangrijk dat Renee het zo lang mogelijk zou volhouden in mijn buik. We zijn er ons klein meisje ontzettend dankbaar voor dat het haar gelukt is. Amelie is intussen een kerngezonde baby”, zegt Carole.

De jonge ouders beleefden een pijnlijk moment toen ze van de gemeente ontvingen om een geboorteboompje af te halen: enkel voor Amelie. “Omdat de erkenning van sterrekindjes nog niet geregeld is in ons land, kregen we geen uitnodiging voor Renee. Voor ons stond het vast: twee boompjes of geen boompje.”

Carole besloot haar stoute schoenen aan te trekken en mailde haar vraag naar schepen van Openbaar Groen Francis De Donder (Leefbaarder Zele). Die besloot prompt dat de gemeente voortaan ook herinneringsboompjes zal uitdelen aan ouders van levenloos geboren kindjes en kinderen die de leeftijd van 1 jaar niet bereikt hebben. “De tranen rolden over mijn wangen, toen ik zijn antwoord las dat de boompjes van Amelie en Renee ‘samen in verbondenheid konden groeien’”, vertelt Carole. “Ik ben fier op onze gemeente en hoop dat ze navolging krijgen. Dit zal ook voor andere ouders een vorm van herkenning en troost bieden.” De twee boompjes krijgen weldra een mooie plaats in de tuin van Carole en Davy. “Net zoals het afdrukje van de voetjes van Renee, haar urne en een koesterkoffer, zal haar boompje ons blijven herinneren aan ons dochtertje.”

Ook de Vereniging voor Ouders van Overleden Kinderen (OVOK) was zaterdagochtend aanwezig bij het uitreikingsmoment en overhandigden Carole, Davy en de kleine Amelie een gedicht. “Het is belangrijk dat ouders erkenning krijgen en over hun verlies kunnen spreken. Met OVOK organiseren we in Sint-Niklaas maandelijks een praatavond voor ouders”, zeggen Paul De Schepper en Marie-Claire De Beule van OVOK.