Caravan gaat in vlammen op: brandstichters voor rechter Nele Dooms

22 februari 2019

19u26 0 Zele Drie brandstichters stonden voor de Dendermondse rechtbank. Op 23 oktober 2015 staken ze een stacaravan in Zele, aan de Gentsesteenweg, in brand. De initiatiefnemer, Johannes W. (30) hangt twee jaar cel boven het hoofd. Zijn mededaders riskeren één jaar gevangenisstraf.

Een woonwagenpark in Zele stond in het najaar van 2015 in rep en roep. De caravan van Roma-familie M. brandde helemaal uit. Twee kinderen werden er maar op het nippertje uit gered. Al gauw rees het vermoeden dat het om brandstichting ging. Een buurtbewoner had immers een donkere auto in vliegende vaart richting Keltenlaan zien wegrijden op het ogenblik dat een grote zware rookpluim boven het park uitsteeg. Een paar weken later slaagde de politie erin drie daders op te pakken.

Het ging om Johannes W. (30), zijn broer Raoul W. (21) en Gaspar M. (29). Op de dag van de feiten had Johannes W. de zigeunerfamilie nog bedreigd: “Geef mijn dochter terug, of ik steek jullie woonwagen in brand”, klonk het. De beide families lagen al lange tijd met elkaar in conflict door het nakende huwelijk van W.’s dochter met een jongen van de familie M. Toen de poging om de dochter terug te halen mislukte, overgoot W. het interieur van de woonwagen met benzine en zette de caravan in lichterlaaie.

Johannes W. en Gaspar M. daagden niet op voor hun proces. Zij lieten verstek gaan. Raoul W. vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocaat is het niet bewezen dat hij aanwezig was op het ogenblik van de feiten. De rechter doet volgende maand uitspraak.