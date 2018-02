Cannabisplantage ontmanteld op Europalaan 03 februari 2018

De politie van Berlare/Zele heeft samen met de civiele bescherming van Liedekerke een cannabisplantage ontmanteld in Zele. De plantage werd dinsdag al ontdekt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Een exacte locatie is niet bekend, maar in de plantage zouden meer dan duizend planten zijn aangetroffen. De civiele bescherming heeft intussen de woning al volledig ontmanteld. De politie houdt verder de lippen stijf op elkaar en geeft geen informatie vrij over de zaak. Het onderzoek is nog volop aan de gang door het parket. Zij bevestigen dat er een plantage werd opgerold in de gemeente. "Een exacte locatie kunnen we niet meedelen omdat de federale politie nog steeds een onderzoek voert, maar er werden in totaal ongeveer 1300 planten aangetroffen. Een deel daarvan was al geoogst", aldus Annelies Verstraeten. Of de kwekers van de plantage al werden opgepakt, is nog niet duidelijk.





(KBD)