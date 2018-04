Camera's dubbel zo duur als beraamd MEERKOST NIET TE VOORZIEN VOLGENS BURGEMEESTER KATRIJN DE BLESER

20 april 2018

02u48 0 Zele De nieuwe camera's die in het centrum van Zele komen, zullen bijna dubbel zoveel kosten als oorspronkelijk voorzien was. Dat kaartten oppositiepartijen N-VA en CD&V aan.

De vijftien camera's die een plekje krijgen verspreid over het centrum van Zele doen opnieuw stof opwaaien. In Zele staan op dit moment al een vijftigtal camera's op openbare plaatsen, voornamelijk in de uitgaansbuurt, het industrieterrein en aan het treinstation. Daar komen er nu nog vijftien bij op openbare pleintjes in de gemeente, waaronder sport- en wandelpark Ter Elst, de Zandberg, het marktplein, aan de hondenschool en in Park Peeters.





Nieuw voorstel

Aanvankelijk werd een budget van 216.000 euro voorzien voor die vijftien extra camera's en de installatie ervan. Nu blijkt dat er toch een prijskaartje van 414.676 euro aan zal hangen. De meerderheid legde het nieuwe voorstel voor aan de gemeenteraad.





"Niet goedkoop", reageert N-VA-fractieleider Herman Van Driessche. Het voorstel wegstemmen, doen ze daarom nog niet.





"Uiteraard zijn we niet tevreden met de voorgeschiedenis van dit dossier maar om die redenen de camera's wegstemmen, vinden we een brug te ver. Ze moeten er zo snel mogelijk komen, daar gaat het om."





Vertraging

De meerkost voor de camera's was volgens burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) niet te voorzien.





"Een onderhoudscontract van 130.000 euro werd aanvankelijk niet opgenomen. Ook de integratie in het oude systeem en enkele extra verbindingen zorgen voor een hoger prijskaartje", zegt Poppe. Omdat alles opnieuw naar de gemeenteraad moest, liep het dossier vertraging op. "Als alles verder verloopt zoals gepland, moeten de camera's voor het einde van het jaar operationeel zijn." Oppositiepartij CD&V vroeg dan weer een degelijk kader voor de camera's. "We vragen al langer een lokaal veiligheidsplan. Op basis daarvan zou die meerkost eventueel kunnen verantwoord worden. Camera's kunnen wel helpen bij de aanpak van overlast maar om problemen effectief op te lossen, is er meer nodig", zegt Hans Knop (CD&V). Poppe verwijst naar het zonaal veiligheidsplan.





"Een zonaal veiligheidsplan bevat alleen algemene doelstellingen, geen concrete acties op Zeels niveau", aldus Knop. Volgens de burgemeester is de politie vragende partij om extra camera's te plaatsen en er moet dan ook zo snel mogelijk werk van gemaakt worden. "Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het preventieve luik in de vorm van de gemeenschapswacht en de straathoekwerker", zegt Poppe.





Nadat de camera's geplaatst zijn, wordt volgend jaar nog werk gemaakt van de installatie van ANPR-camera's langs de invalswegen van Zele. Zo'n camera scant de nummerplaten van voertuigen die de gemeente in en uit rijden.