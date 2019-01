Buurtbewoner start petitie voor veilige schoolomgeving in Durmenwijk: “Ban vrachtverkeer uit Schoolstraat” Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

17u36 0 Zele In de Schoolstraat heeft buurtbewoner Patrick De Beule een veertigtal handtekeningen verzameld om vrachtverkeer te weren in de omgeving van de wijkschool van Durmen. “De opstart van een nieuw bedrijf baart de buurt zorgen”, zegt De Beule.

In de omgeving van wijkschool De Vlinderboom in de Schoolstraat valt het momenteel best nog wel mee qua vrachtverkeer, maar daar zou volgens Patrick De Beule, buurtbewoner en lid van Leefbaarder Zele, binnenkort wel eens verandering in kunnen komen.

“De komende weken start hier een nieuw bedrijf. Een loonwerker die met zware machines zal werken wat zwaar vervoer met zich meebrengt. Ik kant mij uiteraard niet tegen het bedrijf zelf. Die mensen moeten hun brood kunnen verdienen, maar hoop wel dat we samen met de gemeente een oplossing kunnen vinden om vrachtwagens te bannen in de directe omgeving van de schoolpoort. Voertuigen boven 3,5 ton horen daar niet thuis”, stipt De Beule aan.

De man ging daarvoor al op ronde in de straat en verzamelde een veertigtal handtekeningen bij de inwoners van de Schoolstraat. Door de buurt achter zijn oproep te scharen, hoopt hij gehoor te krijgen. “Het zou jammer zijn dat er eerst een ongeluk moet gebeuren voor er actie wordt ondernomen. Het is beter te voorkomen dan te genezen zegt men altijd. Ook voor de leefbaarheid in onze wijk zou dit een belangrijke stap zijn”, vindt De Beule.

Met zijn actie vindt de man ook gehoor bij het schooltje. “Wij nemen geen standpunt in over de komst van het bedrijf. Als school willen we ons niet mengen in die discussie, maar uiteraard steunen we wel een blijvende bezorgdheid over verkeersveiligheid in de buurt”, verduidelijkt Philip Janssens.

De Beule trekt binnenkort met zijn petitie naar het gemeentebestuur. Al reageert burgemeester Hans Knop (CD&V), die bevoegd is voor verkeer en mobiliteit, wel al kort op de actie. “We willen deze legislatuur maximaal inzetten op het optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Dat is één van de prioriteiten van onze nieuwe beleidsploeg. We zullen dat grondig doen voor elke school in Zele. De bekommernissen die blijken uit deze petitie kunnen we uiteraard meenemen in deze oefening. We willen luisteren naar de bezorgdheden van de mensen”, zegt Knop.