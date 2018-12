Buurderij viert tweede verjaardag Yannick De Spiegeleir

18u15 0

Buurderij Zele viert de komende maanden haar tweede verjaardag met enkele activiteiten. Op woensdag 17 december is er van 17.30 tot 18.30 uur een proevertjesbijeenkomst. Op woensdag 9 januari kan je op hetzelfde tijdstip opnieuw genieten van een feest- en proevertjesbijeenkomst. Op woensdag 30 januari tot slot vindt de 100ste bijeenkomst plaats op hetzelfde uur. Bij elke bijeenkomst worden er waardebonnen verloot onder de ‘Bestellende Buren’. Alle activiteiten vinden plaats in Kwekerij Den Tuimelaar in de Tuimelaarstraat 10. Meer info via dcz.vzw@gmail.com.