Burgemeester vraagt Zelenaars om orgaandonor te worden 04 mei 2018

02u47 0 Zele Burgemeester Patrick Poppe liet zich registreren als orgaandonor. Hij roept meteen ook andere Zelenaars op om dat te doen.

Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) roept de inwoners van Zele op om zich te registreren als orgaandonor. De burgemeester gaf alvast zelf het goede voorbeeld en registreerde zijn wens bij de dienst Burgerlijke Stand. "Ik werd geïnspireerd door het verhaal van Marc D'heer, medewerker van de dienst Burgerlijke Stand. Hij onderging al enkele orgaantransplantaties en beseft dus als geen ander hoe belangrijk het is dat zo veel mogelijk mensen orgaandonor worden", zegt Poppe. "Hoe meer mensen zich laten registreren, hoe meer levens gered kunnen worden. Als burgemeester wil ik alvast zelf het goede voorbeeld geven. Ik hoop dat veel Zelenaars dat voorbeeld volgen."





Volgens de Belgische wet is iedereen orgaandonor. Maar voor wie niet geregistreerd is, komt er eerst een gesprek met de nabestaanden. Die weten niet altijd wat de wens van de overledene is. "Een registratie schept meteen meer duidelijkheid en neemt meteen eventuele twijfel of onenigheid bij nabestaanden weg", zegt Poppe. Mensen die zich laten registreren, kunnen die beslissing nadien nog steeds herroepen. Zelenaars die zich willen laten registreren, kunnen dat doen bij de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis. De medewerkers van de dienst Burgerlijke Stand voegen dan de registratie toe aan de naam van de persoon in het rijksregister. De registratie blijft bewaard zolang de persoon er niets aan laat veranderen.





(KDBB)