Brexit dwingt Zeelse kapper om te trouwen met Londense vriend: “Romantisch is anders” Yannick De Spiegeleir

14 februari 2019

16u51 2 Zele De brexit dreigt niet enkel gevolgen te hebben voor de bedrijven in ons land. De bekende Zeelse kapper Tom De Waele (46) ziet zich genoodzaakt om te trouwen met zijn Engelse partner Kevin Lee (41). “Als niet-EU-burger zal Kevin minder lang in het land kunnen verblijven”, vertelt de zaakvoerder van Haircorner.

Ze hadden zich Valentijnsdag iets romantischer voorgesteld. Zelenaar Tom en Londenaar Kevin leerden elkaar drie jaar geleden kennen op Gran Canaria. Het was liefde op het eerste gezicht, maar de brexit confronteert het verliefde koppel vandaag met een keiharde realiteit: als ze elkaar geregeld willen blijven zien, rest hen wellicht geen andere optie dan te trouwen.

“Als Groot-Brittanië door de brexit straks niet meer tot de EU-zone behoort, zal Kevin maar drie maanden aan een stuk in ons land kunnen verblijven én dat maar één keer om het half jaar”, legt Tom uit. Ook de verplaatsing tussen Zele en Londen dreigt een pak meer tijd in beslag te nemen. “Nu moeten we maar drie kwartier op voorhand in het station zijn om de Eurostar te nemen, maar als de brexit er straks effectief komt, zullen we bij de grenscontrole allebei in een verschillende rij moeten aanschuiven.” Ook het vrij verkeer van goederen lijkt dan verleden tijd. “Gedaan met onbezorgd inkopen mee te nemen op de trein”, zucht het koppel.

Verhuis

Een verhuis naar Londen ziet Tom niet zitten. Met Haircorner baat hij in Zele een kapperszaak uit die al meermaals internationale prijzen in de wacht sleepte. Hij wil zijn trouwe klanten niet in de steek laten. “Een verhuis is niet aan de orde. Ik blijf hier sowieso kapper”, stelt hij. Ook voor Kevin, die tandarts van beroep is, ligt het moeilijk om zich definitief te vestigen in Zele. “Hij heeft een eigendom in Londen en zou dan eerst nog Nederlands moeten leren.”

Om hun relatie veilig te stellen, ziet het koppel geen andere uitweg dan te trouwen, zodat Kevin de Belgische nationaliteit kan aannemen en alsnog EU-burger blijft. “Natuurlijk zijn we niet tegen trouwen, maar dat we door deze situatie nu bijna gedwongen worden om die keuze te maken, is wel jammer. Het had romantischer gekund”, zegt Tom.

Om het leed te verzachten op valentijn plant het koppel vanavond een gezellig uitje op restaurant. “Zo laten we deze toestand niet verder aan ons hart komen”, besluiten Tom en Kevin. Ook een klant stak de onfortuinlijke kapper een hart onder de riem door vandaag een valentijnspakje te overhandigen.