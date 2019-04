Brandweer Zele heeft opruimwerk met geurtje aan: 30.000 liter mest stroomt uit vrachtwagen na defect Koen Baten

12 april 2019

20u17 3 Zele Op de Europalaan in Zele is de brandweer al enkele uren bezig met 30.000 liter beer op te ruimen. Een vrachtwagen vervoerde het stinkende goedje toen het aan de rotonde met het Veldeken plots fout liep. Een ventiel onderaan de vrachtwagen schoot los door de druk, waardoor de 30.000 liter op de rijbaan terechtkwam en in een nabijgelegen beek stroomde.

“Het stinkende goedje lag op de rijbaan en kwam ook meteen in de gracht terecht. We hebben de gracht afgedamd zodat het zich niet verder kon verspreiden", zegt officier Paul De Wilde. “Alles wordt nu overgepompt in tractors zodat er zoveel mogelijk kan worden verwijderd”, klinkt het. De stinkende beer die op de straat terechtkwam eindigde ook in de riolering. “We hebben contact opgenomen met Farys of dit kwaad kon, maar hier was geen probleem. Waardoor we de beer die op straat lag ook via de riolering hebben verwijderd", aldus De Wilde.

Het stinkende goedje kwam gelukkig niet tegen woningen terecht, maar de buren hadden wel enkele uren last van hevige geurhinder. Een rijstrook was urenlang afgesloten voor de opruimingswerken.