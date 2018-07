Brandje in keuken restaurant 14 juli 2018

In restaurant Den Anker in Zele is vrijdagnamiddag rond 12.30 uur brand uitgebroken in de keuken.





De frietketel vatte er vuur om een nog onbekende reden. De aanwezige klanten werden tijdig naar buiten begeleid door de politie en in veiligheid gebracht.





In de keuken ontstond er heel wat rookontwikkeling en was er wel wat schade door de korte brand. De brandweer van Zele had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden.





(KBD)