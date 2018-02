Brandje door kortsluiting in garage 09 februari 2018

Op Hansevelde in Zele moest de brandweer van Zele woensdagavond rond 22 uur uitrukken voor een kleine brand in een woning. Het vuur ontstond door een kortsluiting in de garage en zorgde voor wat rookontwikkeling. De bewoner merkte het vuur zelf op en kon het al grotendeels blussen toen de brandweer ter plaatse kwam. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en blusten de laatste vlammen nog zelf, waardoor de brand snel onder controle was. De schade bleef ook grotendeels beperkt. Niemand raakte gewond. (KBD)