Brandje aan platen en afval 16 juli 2018

In de Magdalenastraat in Zele ontstond zondagnamiddag rond 13.45 uur een kleine brand in een achterbouw van een woning. Enkele platen en afval hebben er om een onbekende reden vuur gevat, vermoedelijk speelde de hitte hierin wel zijn rol. Door de vlammen en de hitte begon ook een rolluik buiten te smelten. De brandweer van Zele kwam snel ter plaatse en had het vuur eenvoudig onder controle en konden voorkomen dat de woning meer schade zou oplopen. De eigenaars van de woning waren op dat moment niet aanwezig waardoor het voor de brandweer wel iets moeilijker was om een controle in de woning uit te voeren. Uiteindelijk was alles wel in orde en vielen er geen gewonden. (KBD)