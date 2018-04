Brand in opslagruimte voor afval 23 april 2018

04u33 0

In Brasserie Jolie op het Heilig Hartplein in Zele is zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een kleine opslagplaats.





"Het ging vooral om afval en karton dat daar lag opgeslagen onder een afdak. Hoe het vuur ontstaan is, is niet duidelijk, maar we waren er snel bij waardoor enkel de opslagplaats beschadigd raakte", zegt officier Paul De Wilde. "De brand zorgde ook voor redelijk wat rookontwikkeling."





Toen de brand onder controle was, werd het afval open verspreid om ervoor te zorgen dat het vuur niet opnieuw zou opflakkeren. Niemand raakte gewond bij de brand.





(KBD)