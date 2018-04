Brand door hete olie op vuur 23 april 2018

04u32 0

In de Kouterstraat in Zele ontstond zaterdagnamiddag rond 17 uur een brand in café Zele City. In de keuken stond een kom met olie op het vuur die aan het opwarmen was, toen deze plots vuur vatte.





De eigenaar raakte in paniek en gooide daarom water over de hete olie, met een steekvlam als gevolg. De eigenaar bleef proberen om het vuur te doven en slaagde uiteindelijk na drie keer. Intussen was er wel al heel wat rook aanwezig, waardoor het appartement boven het café uit veiligheid werd geëvacueerd. De brandweer van Zele kwam uiteindelijk ter plaatse om de woning te verluchten en een controle te doen van het gebouw. Er vielen geen gewonden. (KBD)