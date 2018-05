Boiler zorgt voor rookontwikkeling 16 mei 2018

In de Nieuwe Kouterdreef in Zele ontstond dinsdagochtend rond 09.30 uur een kleine brand in een woning. Een stopcontact van een boiler zorgde voor een slecht contact waardoor er rookontwikkeling ontstond in een kast. De thuisverpleegster, die op dat moment aanwezig was bij de tachtigjarige bewoner, merkte de brand op en verwittigde meteen de brandweer van Zele. Zij moesten niet blussen en hadden alles snel onder controle. De schade bleef zeer beperkt en niemand raakte gewond. (KBD)