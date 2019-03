Bewoners kunnen droogkast net op tijd uittrekken Koen Baten

30 maart 2019

In de Hendrik Consciencestraat in Zele zijn bewoners er net op tijd in geslaagd om hun droogkast uit het stopcontact te trekken voor deze vuur vatte. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd en kwam ter plaatse maar ze hoefden niet te blussen. De machine werd ook al tijdig naar buiten gebracht uit de garage. Er werd nog een controle gedaan. De schade bleef beperkt tot de droogkast.