Betonblokken om vrachtwagens te weren 21 maart 2018

In het Wijnveld komt er deze maand nog een betonnen wegversmalling. Vanaf dan zullen enkel nog voertuigen kunnen passeren die maximum 2,3 meter breed zijn. Die betonnen wegversmalling komt er om te vermijden dat er te veel vrachtverkeer vanuit het nieuwe bedrijventerrein Wijnveld via Durmen naar de N47 en de E17 rijdt. Het is de bedoeling dat de vrachtwagens de hoofdingang van het bedrijventerrein nemen langs het kruispunt van Kil en de N47. (KDBB)