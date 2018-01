Betonblokken moeten sluipverkeer in Langevelde weren 02u37 0 Zele De hoogteregelaar in de wijk Langevelde werd vervangen door een betonnen wegversmalling.

Eerder gebeurde dat ook al in de Lindestraat, de verbinding tussen de wijk Durmen en het industrieterrein.





Op die manier moet het sluipverkeer van vrachtwagens in de wijken van en naar het industrieterrein geweerd worden. Eerder stond op de grens van Langevelde en het industrieterrein een hoogteregelaar, maar omdat die regelmatig stuk ging, werd nu gekozen voor een duurzame oplossing in de vorm van betonblokken. "De betonblokken vormen een wegversmalling zodat vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton er niet langer door kan", zegt schepen van Openbare Werken, Sabine Hoogewys (Open Vld). "Het is de bedoeling dat vrachtwagens steeds de hoofdingang van het industriepark nemen langs de N47. Voertuigen die minder dan 2,4 meter breed zijn, kunnen wel nog tussen de betonblokken door rijden. Nu zowel in de Lindestraat als in Langevelde betonblokken staan, is sluipverkeer van vrachtvervoer van het industriepark niet meer mogelijk in de wijken."





(KDBB)