Bestuurster riskeert celstraf en rijverbod voor dodelijk ongeval Europalaan 18 april 2018

02u34 1

Elena C. stond gisteren terecht voor een dodelijk ongeval dat op 29 januari 2016 gebeurde op de Europalaan in Zele. De 32-jarige Emanuel Wandels kwam er toen tegen een boom terecht en liet het leven. Ze riskeert een celstraf van zes maanden en een rijverbod van twee jaar. "De vrouw was op weg naar Gent en wou de oprit naar de autostrade nemen. Omdat ze de weg daar niet goed kende reed zij op de verkeerde rijstrook. Toen de vrouw dat besefte ging ze naar links en daar kwam ze in aanrijding met het slachtoffer, waarna hij de controle verloor en tegen een boom botste," aldus de burgerlijke partij. "De vrouw had geen aandacht voor het verkeer en voor de situatie achter haar. Ze gebruikte ook geen richtingaanwijzer dus kon het slachtoffer haar niet meer ontwijken."





Geïntoxiceerd

Opvallend is wel dat het slachtoffer op het moment van de feiten geïntoxiceerd was en volgens experten sneller reed dan de toegelaten 90 kilometer per uur. De beklaagde liet zich ook bijstaan door een advocaat, die liet weten dat ook zij nog altijd onder de indruk is van het ongeval. "Er passeert geen dag of ze denkt er aan. Mijn cliënte heeft zelf ook een dochter van 26 jaar oud en zou er niet aan mogen denken om haar te verliezen", aldus advocaat Christine Mussche. "Ik vind de straf ook bijzonder zwaar, zeker omdat het slachtoffer zelf aan hoge snelheid reed", besluit Mussche. Naast de gevangenisstraf en het rijverbod riskeert ze ook een boete van 3.000 euro. De politierechtbank van Dendermonde zal uitspraak doen op 15 mei. (KBD)