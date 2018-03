Bestuurster belandt zwaargewond in gracht 21 maart 2018

Een 35-jarige vrouw uit Zele is gisterenmiddag rond 12.00 uur met haar wagen in de gracht beland in de Wezepoelstraat.





Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van 't Leenhof. De bestuurster reed in de richting van het centrum. In de scherpe bocht moest ze plots uitwijken door een tegenligger die de bocht nogal breed nam. Hierdoor kwam haar Peugeot een tweetal meter verderop in de gracht terecht. De vrouw raakte zwaargewond en zat klem, waardoor de brandweer haar moest bevrijden. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis.





