Bestuurder vliegt uit bocht en belandt in gracht 22 mei 2018

Op het Veldeken in Zele is gisteren rond 17 uur een bestuurder met zijn wagen in de gracht belandt. De man kwam uit de Veldekensstraat en reed richting het centrum. Amper tweehonderd meter verder liep het echter al fout. Hij ging uit de bocht en reed door de grasberm, waarna zijn auto in de gracht terecht kwam. De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn wagen kruipen. Hij ging terug naar huis, waar hij de hulpdiensten verwittigde. De politie kwam de nodige vaststellingen doen. De man bleef ongedeerd en ook zijn auto liep slechts lichte schade op. (KBD)