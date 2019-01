Bestuurder onder invloed botst tegen boom Koen Baten

14 januari 2019

12u15 3

Op de Gentsesteenweg in Zele is zondagavond een bestuurder omstreeks 23 uur tegen een boom gereden. De man was enkele minuten er voor in zijn voertuig gestapt. Ongeveer 100 meter verder reed de man al tegen een boom. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Op het moment van de feiten was de man onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en hij belandde in de cel om te ontnuchteren.